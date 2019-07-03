Son Dakika Haberleri: Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
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Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi

17 dakika önce

- Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmediDÜZCE - Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuları Topuk Yaylası'nda yapılacak olan kamp öncesinde karşılamak için saatlerce bekledi.

- Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
DÜZCE - Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuları Topuk Yaylası'nda yapılacak olan kamp öncesinde karşılamak için saatlerce bekledi. Ancak Fenerbahçe kafilesi polis eskortu eşliğinde farklı bir yoldan Topuk Yaylası'na ulaştı.
Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde ilk çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapan ve bugün 13.30'da Topuk Yaylası'na hareket eden Fenerbahçe kafilesini, Düzce Tem Gişe çıkışında bir çok sarı-lacivertli taraftarlar karşılamak için bekledi. Kafileye eşlik eden polis ekibinin Kaynaşlı gişelerinden çıkmasından dolayı takım otobüsü taraftarları es geçti. Bu durum üzerine sarı-lacivertli taraftarlar Düzce gişe çıkışlarından ayrıldı.
Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor
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