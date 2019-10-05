Son Dakika Haberleri: Taraftar gruplarıyla spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı
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Taraftar gruplarıyla spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

1 saat önce

Adıyaman Spor Güvenlik Kurulu Vali Aykut pekmez başkanlığında spor kulüplerinin taraftar gruplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Taraftar gruplarıyla spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenlik Kurulu Vali Aykut pekmez başkanlığında spor kulüplerinin taraftar gruplarının katılımı ile gerçekleştirildi.


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığındaki toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Spor Güvenlik Kurulunun katılımı ile polisevinde gerçekleştirildi.


İl Spor Güvenlik kurulu toplantısına bu hafta Bölgesel Amatör Liginde karşı karşıya gelecek olan Adıyaman 1954 SK ve Kahta 02 SK taraftar grupları da katıldı.


Toplantı sonunda her iki taraftar grubu dostluk mesajı verdi. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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