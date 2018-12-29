Taraftar İstedi, Başkan Otobüs Kiraladı
25 dakika önce
Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Yenişehir Çeltikspor deplasmanı için otobüs isteyen Gemlikspor'lu taraftarların bu talebini yerine getirdi.
Bursa
'nın Gemlik
Belediye Başkanı Refik Yılmaz
, Yenişehir
Çeltikspor deplasmanı için otobüs isteyen Gemlikspor'lu taraftarların bu talebini yerine getirdi.
Süper Lig'in tatil olması ve maçın önemi dolayısıyla Yenişehir Çeltikspor maçına büyük talep olduğunu sosyal medya üzerinden dile getiren Gemlikspor taraftarlarının otobüs isteği, Başkan Yılmaz'dan destek gördü. Çeltikspor ile karşılaşacak olan Gemlikspor taraftarları için otobüs kiralandığının müjdesini veren Başkan Yılmaz, "Gemlikspor'u bir sevda olarak gören, her ne şartta olursa olsun her zaman bu sevdadan vazgeçmeyen taraftarlarımızla iftihar ediyoruz. Her zaman takımımızın yanında, taraftarlarımızla birlikte olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Söz
konusu Gemlikspor ve Gemlikspor'a gönül verenler olduğunda, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız" dedi.
Otobüslerin pazar günü saat 11.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'ndan hareket edeceği bildirildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:15 Kaynak: İHA
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