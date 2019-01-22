Taraftardan Başkan Sertoğlu'na Ziyaret
27 dakika önce
BB Erzurumspor taraftarları, takıma verdiği destekten dolayı Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.
BB Erzurumspor
taraftarları, takıma verdiği destekten dolayı Pasinler Belediye Başkanı Ünsal
Sertoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.
Taraftarlar BB Erzurumspor'un iç saha ve deplasman maçlarına otobüs tahsis eden Başkan Sertoğlu'na atkı hediye etti. Başkan Sertoğlu'nun BB Erzurumspor'a ve taraftar gruplarına desteğini hiçbir zaman eksik etmediğini söyleyen mavi-beyazlı taraftarlar, "Başkanımız bizi ve takımımızı yıllardan beri yalnız bırakmadı. Her zaman büyük desteğini gördük. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Ünsal Sertoğlu
ise," Erzurumspor bizim vazgeçilmez bir gözbebeğimizdir. Yıllar sonra Süper Lig'e çıktık. Bize yaşattığı sevinç ve mutluluk anlatılmaz. Takımımızı bu ligde tutmak bizim asil görevimizdir. Bu görevi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın bu ziyareti de bizi mutlu etti. Bende kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:06 Kaynak: İHA
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