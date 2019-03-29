Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan Fikret Yeni'ye Destek

Taraftarlardan Fikret Yeni'ye Destek

2 saat önce

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlarını ile başkanlarını bir araya getirdi.

Taraftarlardan Fikret Yeni'ye Destek, System.String[]
Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlarını ile başkanlarını bir araya getirdi.

Fikret Yeni'nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantısına, Şimşekler Grubu Başkanı Ertan Zeybek, Turbeyler Grubu Başkanı Refik Gül ve her iki takımın taraftarları katıldı.

Adana'da sportif müsabakalarda ezeli rekabet içinde olan iki takımın tribün liderlerinden Ertan Zeybek, yaptığı konuşmada, Fikret Yeni'ye, Seyhan Belediye Başkanlığı yolunda başarılar diledi.

Fikret Yeni'ye destek sözü veren Zeybek, "Kendisini bir ağabey olarak gördüğümüz Fikret Yeni, bize bugüne kadar destek oldu. Seyhan Belediye Başkanı seçildikten sonra da desteklerinin devam edeceğine inanıyor, Adanamızın her iki takımının taraflarını bir araya getirdiği için de kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Turbeyler Grubu Başkanı Refik Gül de, Adana'nın her iki takımının taraftarlarının bir araya gelerek örnek bir tablo oluşturduğunun altına çizerek, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor ve Adanaspor kardeşliğinin bugün bir milat olmasını diliyorum. Aynı memlekette yaşıyoruz aynı ortamları paylaşıyoruz. Geçmişte hatalarımız olabilir. Ülkemizin, bu kadar sıkıntıları yaşadığı bir dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Burada Adana Demirsporlu kardeşlerimizi de maça davet ediyorum."

Fikret Yeni de, konuşmasına başlamadan önce, Şimşekler Gurubu Başkanı Ertan Zeybek ve Turbeyler Gurubu Başkanı Refik Gül'ü kürsüye çağırarak, ellerini havaya kaldırdı.

Adanalı olarak kendisi için en önemli değerlerden birinin Adanalılık bilinci olduğunu vurgulayan Fikret Yeni, "Adanalılık bilincini ortaya koyan çok önemli iki şey vardır. Adana Demirspor ve Adanaspor. Burada her iki takımın tribün liderleri kürsüye gelirken yine her iki takımın taraftarlarınca alkışlanması, çok güzel bir tabloydu. Dünyada iki evrensel dil vardır. Bunlardan biri spor, diğeri de sanattır. Sanatla insanlar sevgiyi, sporla hoşgörüyü ifade ederler. Ben sizlerin tribünlerdeki coşkunuza hayranım. İnşallah o coşkuyu 1 Nisan'dan sonra Seyhan Belediye Başkanı olarak tribünde sizlerle yaşayacağım. Her iki takımımızın maçlarına gidip, daha sonra sizlerle birlikte kebap yiyeceğim. Parasını da, belediye kasasından değil, kendi cebimden ödeyeceğim."

Fikret Yeni, daha sonra Adana ve Seyhan için her alanda projeler gerçekleştireceklerini altını çizerek, "Adana sporuna ve sporculara destek olacak planlamalar yaptık. Bu kapsamda Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, birçok mahallemiz için Spor Parklar, Spor Alanları ve bir mahallemizde Yüzme Havuzu projeleri geliştirdik" ifadelerini kullandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Seyhan, Adana, Fikret Yeni, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:31:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan Fikret Yeni'ye Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]