Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan kan bağışı
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Taraftarlardan kan bağışı

2 saat önce

Bafra ilçesinde bir esnaf tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına ultrAslan Bafra taraftar grubu da destek verdi.

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Bafra ilçesinde bir esnaf tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına ultrAslan Bafra taraftar grubu da destek verdi.
Gençlik Caddesi esnafı Gonca Vural'ın organize ettiği Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası kapsamında ilçede kan bağışları alınıyor.
ultrAslan Bafra taraftar grubu Türk Kızılayı aracına giderek kan bağışında bulundu.
Taraftarlar adına konuşan Oğuzhan Ay, "Taraftar kimliğini her zaman taşırken, bu tür sosyal etkinliklerde de görev alarak örnek olmaya çaba gösteriyoruz." dedi.

Vural ise, "Destek veren Galatasaray'ın taraftarlarına çok teşekkür ederim. Amacımız kanayan yaralara merhem olmaktır. Amacımız kan ihtiyacı olan tüm hastalarımıza şifa olmaktır. Umarım bağışlanan kanlar hasta yakınlarına şifa olur. Bu kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:30 Kaynak: AA
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