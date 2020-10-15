Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi - Son Dakika

Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi

15.10.2020 08:17
Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), müsabakalara loca sayısının yarısı kadar taraftar alma kararının ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maça seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), müsabakalara loca sayısının yarısı kadar taraftar alma kararının ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maça seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sebebiyle maçlara seyirci girememesi yönündeki kararını geçtiğimiz günlerde; 'loca kapasitelerinin yarısı kadar müsabakalara seyirci alınabilir' olarak değiştirmişti. Bunun ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmasına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye - Sırbistan mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, önce bileklerinden ateşlerinin ölçülmesi, sonra da bir taahhütname imzalamalarının ardından stada giriş yapabildi.

"ÖZLEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK"

Uzun süredir futbol maçlarına gidemediğini ve müsabakaları statta takip etmeyi özlediğini aktaran bir taraftar, "Futbol taraftarla güzel. Onun için buradayız. Bu kararın da doğru olduğunu düşünüyorum, belli önlemler alınarak tabii ki. İnşallah normal taraftarın da girebileceği şekilde devam edeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇEKİNCE VAR"

Hemşire olan bir izleyici ise futbolu çok sevdiğini dile getirerek, "Televizyondan izlemek biraz sıkıcı oluyordu. Şu an en azından uzun bir aradan sonra içinde bulunacağız ve o seyirci biz olacağız. Bunun için mutluyuz. Ben hemşireyim bu arada. Bir çekince var tabii ki her zaman. Olması da lazım. Ama isteğimiz biraz daha öne geçiyor" dedi.

Uzu yıllardır kombine sahibi olduğunu ve milli maçı izlemeye geldiğini söyleyen bir Galatasaray taraftarı da, "Özlemişim stadımı. Seyirci kararı da bence doğru bir karar. Localar hariç taraftar olayına da sıcak bakan bir insanım. Umarım o kararın da gelmesiyle statlar seyircilerine kavuşur" şeklinde konuştu.

(Uygar Aydın - Güven Mert Ercan/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Telekom Stadyumu, A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna mı dahil oluyor? Senaristten kafa karıştıran paylaşım Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor
İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti         
08:15
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron'ın da koronavirüse yakalandığı, First Lady'in yazısında ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron'ın da koronavirüse yakalandığı, First Lady'in yazısında ortaya çıktı         
02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi         
23:47
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
22:46
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 08:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei