Taraklı'da Kar Yağışı

Taraklı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Taraklı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.



Gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, bazı köylerde 15 santimetreye ulaştı.



Etkili olan kar nedeniyle Karagöl, Uğurlu, Avdan ve Esenyurt yayla yolu ulaşıma kapandı.



Karayolları ve Taraklı Belediyesi ekipleri, kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan ilçede kapalı mahalle ve köy yolunun olmadığı bildirildi.

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