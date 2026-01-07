Taraklı'da Tır Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Taraklı'da Tır Devrildi: 3 Yaralı

07.01.2026 23:31
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkisinde Muharrem B. idaresindeki 74 AK 446 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kazada tıra bağlı 74 ABT 446 plakalı dorse yol kenarına devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arazinin ormanlık alan olması sebebiyle yaralılar, pikap ile bölgeden alınarak kara yolunda bekleyen ambulanslara taşındı.

Yaralanan sürücü Muharrem B. ve yolcular C.K. ile M.Ü, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muharrem B, buradaki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

