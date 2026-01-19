Taraklı\'da Yoğun Kar, 15 Araç Mahsur Kaldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 15 araç, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Karagöl Yaylası'nda etkisini artıran yağış sonucu 15 araç mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, belediye ekipleriyle mahsur kalanlara yardım etti.
Ekiplerin çalışması sonucu 15 araç, mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.
