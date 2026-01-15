Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor - Son Dakika
Bilim

Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor
15.01.2026 10:16
Bilim insanları, 12 metreden uzun olduğu hesaplanan Palaeophis colossaeus'u şimdiye kadarki en büyük deniz yılanı olarak tanımladı. Dev yılanın köpek balıkları gibi iri avları hedeflemiş olma ihtimali bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

Bilim insanları, şimdiye kadar yaşamış en büyük deniz yılanının 12 metreden uzun olduğunu hesapladı. Palaeophis colossaeus adı verilen bu tarih öncesi tür, devasa boyutuyla okyanuslardaki yırtıcılar listesine yeni bir "zirve" ekledi.

Araştırmacılar, türün yalnızca büyük olmadığını, aynı zamanda köpek balıkları gibi iri avları da hedeflemiş olabileceğini söylüyor.

OKYANUSLARDA YAŞADI

Çalışmaya göre bu yılan Eosen döneminde okyanuslarda yaşadı ve dönemin deniz ekosisteminde üst sıralarda yer aldı. Bilim insanları, günümüz deniz yılanlarının çoğunun 2–3 metreyi geçmediğine dikkat çekiyor; bu karşılaştırma, Palaeophis colossaeus'un varlığını daha da çarpıcı hale getiriyor. Ekip, bu dev türün keşfinin deniz yılanlarının evrimine dair birçok kabulü yeniden tartışmaya açtığını vurguluyor.

Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpekbalıklarıyla besleniyor

KEŞİF YENİ SORULARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Araştırmacılar, fosil verilerinin geçmiş okyanusların sanılandan daha büyük ve daha güçlü yırtıcılara ev sahipliği yaptığını gösterdiğini söylüyor. Keşif, tarih öncesi deniz yaşamının nasıl bir denge üzerine kurulduğuna dair yeni soruları da beraberinde getiriyor.

Son Dakika Bilim Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor - Son Dakika
