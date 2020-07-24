Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu - Son Dakika

Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu

Sakarya'nın Mithatpaşa Garı'nda atıl vaziyette bulunan boş tren ve vagonlar grafiticilerin mekanı oldu.

Sakarya'nın Mithatpaşa Garı'nda atıl vaziyette bulunan boş tren ve vagonlar grafiticilerin mekanı oldu. Grafiticilerin adeta tuvali olan vagonlar havadan da görüntülendi.

Günümüzde çağdaş kent sanatı olarak da adlandırılan grafiti sanatı birçok insanın yaşam felsefesi durumuna gelmiş durumda. Çeşitli şekillerde ortaya çıkarak Dünya genelinde özellikle gençler tarafından sevilerek yapılan grafiti sanatı çoğu ülkede ise suç olarak kabul ediliyor. Gün geçtikçe ise sokaklarda amatör ve profesyonelce yapılmış grafitilerin sayısı artıyor. Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Garı'nda bulunan boş vagonlar ise grafiticilerin mekanı oldu. Vagonların üstüne birbirinden ilginç grarifitiler çizen sanatçılar kamusal alana zarar vermekten dolayı bir suç işlemiş olsalar da bazı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Grafiticilerin uğrak noktası olan gar ve grafiti yapılmış atıl vaziyetteki vagonlar havadan da görüntülendi. Mithatpaşa Garı bölgesinde bulunan vagonlar üzerindeki vagonları gören Tuncay Tuncer isimli vatandaş, trenlerin uzun zamandır atıl durumda olduğunu, kullanılmadığını ve trenlerin grafitili haliyle daha güzel olduğunu belirtti. Kamu malına zarar verdikleri için yasa dışı bir suç işlediklerini belirten Tuncer, grafiticilerin yadırganmaması gerektiğini imkanları olmadığı için bu tür yollara başvurduğunu ve yetkililerden grafiticilerin sanatlarını icra edebilecekleri bir ortamın hazırlanması konusunda öneride bulundu.

Atıl durumda olan trenlere yapılan grafitilerin sanatsal açıdan güzel olduğunu belirten Tuncay Tuncer, "Bu vagonlar yıllardır burada duruyorlar ancak eskiden bunların üzerlerinde grafiti çalışmaları yoktu. Çürümeye terk edilmiş diye tahmin ediyoruz, yetkililerin düşüncesi nedir bilmiyoruz tabi ama. Burada çürüyeceğine arkadaşlarda kendilerini geliştirebilmek, sanatlarını icra edebilmek için böyle bir yönteme başvurmuşlar ve bence güzelde bir şey. Bu tarz grafiti yapan arkadaşları, ressam ve sanatçı arkadaşlarımızı desteklemek, teşvik etmek lazım. Bu trenler baya eski muhtemelen kullanılmayacaklar zaten, böyle değerlendiriyorlar bence bir sakıncası yok" dedi.

SANATLARINI İCRA EDEBİLECEKLERİ ORTAM HAZIRLANABİLİR

Bölgeden geçerken trenler üzerine yapılmış grafitilerin hoşuna gittiğini söyleyen Tuncer, "Ben buradan gelip geçerken görüyorum çok hoşuma gidiyor, güzel grafitiler çizilmiş. Arkadaşları yadırgamamak lazım, imkanları var da onlar mı yapmıyor? İmkan bu yani burada yapıyorlar ve bence güzel bir şey, kendilerini geliştiriyorlar. Bunları daha çok teşvik etmek lazım, buraya değil de farklı bir meydana koyup yapılabilir. Bu arkadaşlar bunları boyadıkları zaman neticede devlet malına zarar vermiş, bir suç işlemiş oluyorlar fakat bunun farkında bile değiller. Ama biz şunu yapabiliriz; onların bu sanatlarını icra edebilecekleri bir ortam hazırlayıp veya bunları daha farklı bir yere taşıyıp nasıl mümkünse sanatlarını daha güzel bir şekilde icra etmelerini sağlayabiliriz. Mesela bazen insanlar görüyorum burada fotoğraflar çekiliyorlar, yani gerçekten güzel bir ambiyans oluyor, bunu daha yüksek noktalara taşıyabiliriz" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Mustafa Özdemir - Orkun Kay/İHA)

Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testi yaptıracak! Listede Türkiye de var Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum İkinci yarı hızlı başladı! Mutlak pozisyonda kaleci gole izin vermedi Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt         
18:53
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti         
18:21
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri         
18:01
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor         
17:32
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi         
17:13
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü         
15:48
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu         
13:40
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı         
11:38
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor         
09:52
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 22:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei