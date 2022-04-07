Tarihi caminin cila ile zarar verilen kalem işçiliği motifleri ortaya çıkıyor - Son Dakika

ANKARA'da yaklaşık 400 yıllık tarihi Zincirli Camii'nde bilinçsizce yapılan koruma çalışmalarında, üstüne cila tabakası çekilerek zarar verilen kalem işçiliği motifler, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün restorasyon çalışması kapsamında yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Ankara'da Hacıbayram Mahallesi'nde bulunan ve 17'nci yüzyılın sonlarında Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin Efendi tarafından yaptırılan Zincirli Camisi, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alındı. Tarihi caminin aslına uygun şekilde restorasyonunda titiz bir şekilde çalışan mimarlar, yaklaşık 400 yıllık kalem işçiliği ile tavan ve duvarlardaki aşı boyalı ve nar çiçeği motifleri gün yüzüne çıkarıyor. Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görevli mimar Buket Dağdeviren, cami cephesi ve minaresinde bulunan tuğlaların zamana ve dış etkenlere bağlı olarak özelliğini kaybettiğini, tuğla yüzeylerinde ise erimeler meydana geldiğini belirterek, caminin önünü kapatan tek katlı yapıların kaldırılarak, cephesinin açığa çıkarıldığını, minare ve cephelerde ise restore çalışmaları yapıldığını söyledi.

'İĞNE OYASI GİBİ İŞLİYORLAR'

Ayrıca caminin içinde çok güzel kalem işleri olduğunu kaydeden Dağdeviren, "Vatandaşlar korumak için bilinçsizce kalem işlerinin üzerinde kalın bir cila tabakası oluşturmuş. 400 yıllık bir caminin kalem işlerini açığa çıkarmak için kalemkarlarımız ciddi manada emek sarf ediyor. Onların önce temizlikleri yapıldı. İlaçlanması yapıldı. Sonra da ihya işlemlerimiz devam ediyor. Vatandaşların yaptığı cila tabakası alttaki toprak boyayla kalem işlerine zarar verdiği için onlarda canlandırma da yapıyoruz, olduğu gibi koruduklarımız da var. Müdahale görmüş hallerinin numunelerini de bırakıyoruz. Tekrar canlandırıyoruz. Kalemkarlarımız iğne oyası gibi işliyor. Günde 8 saat çalışıyoruz. Kalem işinde ince işçilik olduğu için işinde uzman olan az personelle işe devam etmemiz gerekiyor. Kalem işleri çok zaman alıyor ama cami bu sene içerisinde ibadete açılacak. Kalem işleri bittiği zaman bütün renkler ortaya çıkmış olacak" dedi.

'BİLİNÇSİZCE YAPILAN HER MÜDAHALE ZARAR VERİYOR' Böyle bir tarihi yapının restoresinde görev aldıkları için herkesin heyecanlı olduğunu dile getiren Dağdeviren, "Ekibimiz çok genç ve çok titiz çalışıyorlar. Bu fırsatı bize verdiği için Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Çok heyecan verici. İyi ki bu işte çalışıyorum. Tarihi eserlere bilinçsizce yapılan her müdahale zarar veriyor. Bunların geri dönüşü hem maddi hemde manevi çok külfetli oluyor. ve döndürmek çok zor oluyor. Kesinlikle tarihi yapılara müdahaleyi uzmanı yapmalı. Bu konuda vatandaşları da uyarmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.