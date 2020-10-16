Tarihi Çınarlı Hıyaban yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk,, tarihi Çınarlı Hıyaban (Yalova-Termal) yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tutuk beraberinde AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile birlikte Çınarlı Hıyaban yolunda asfalt çalışması yürüten ekipleri ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Tutuk, asfaltlamanın yanı sıra güzergah üzerinde yeni düzenlemelerin de yapılacağını söyledi.

Yolun kente yakışır duruma getireceklerinin müjdesini veren Tutuk, şunları kaydetti:

"Yalova Belediyesinin dur durak bilmeden çalışan belediye haline getirdik. Kentimizin dört bir yanında Yalova Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin en uzun Çınarlı Hıyaban Yolu olarak bilinen Yalova-Termal yolu da bu çalışmalarımızın başında geliyor. Bir yandan burada asfaltlama işlemlerimiz sürerken, bir yandan da bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından miras bırakılan bu yolu Ata'mızın mirasına yakışır bir hale getirip düzenleyeceğiz."