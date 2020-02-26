TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT 2 BİN YILLIK SİKKELER ELE... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT 2 BİN YILLIK SİKKELER ELE... - Son Dakika

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT 2 BİN YILLIK SİKKELER ELE...

6 saat önce

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 ilçede yapılan 11 ayrı operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkelerin de aralarında olduğu 3 bin 718 tarihi eser ele geçirildi.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT 2 BİN YILLIK SİKKELER ELE..., System.String[]

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 ilçede yapılan 11 ayrı operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkelerin de aralarında olduğu 3 bin 718 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Ocak ve 25 Şubat günleri arasında 6 ilçede gerçekleştirdikleri 11 operasyonda 3 bin 451 tarihi eser sikke, 267 tarihi obje ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin yurtdışına çıkartılmadan yakalandığı öğrenildi. Tarihi eserlerin birçoğunun Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen eserlerin sergisi

-Eserlerden detay


- İstanbul
İstanbul, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:08 Kaynak: DHA
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