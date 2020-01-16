Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarihi eser satmak isteyen bir kişi yakalandı.

Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı, System.String[]

Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarihi eser satmak isteyen bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri A.G. (45) isimli şahsın tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipleri, A.G.'nin arabasında ve üstünde yaptığı aramada 18 adet sikke ve 2 metal heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - KONYA

Jandarma, Sarayönü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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