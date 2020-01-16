Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarihi eser satmak isteyen bir kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarihi eser satmak isteyen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri A.G. (45) isimli şahsın tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipleri, A.G.'nin arabasında ve üstünde yaptığı aramada 18 adet sikke ve 2 metal heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - KONYA
Son Dakika Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti