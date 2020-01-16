Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarihi eser satmak isteyen bir kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri A.G. (45) isimli şahsın tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipleri, A.G.'nin arabasında ve üstünde yaptığı aramada 18 adet sikke ve 2 metal heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - KONYA