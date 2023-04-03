Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti

03.04.2023 17:45
Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, tarihi Namrun Kalesi'nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan (23) yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, tarihi Namrun Kalesi'nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan (23) yaşamını yitirdi.

Olay, Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi bölgesinde meydana geldi. Kalenin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Böldeye sevk edilen ekipler, kimliğini belirledikleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Suluhan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti

Mersin Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan'dan araç için ilk yorum: Yağ gibi akıyor
17:16 Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan aracı test etti: Yağ gibi akıyor
17:03 Liverpool kesenin ağzını açacak! Kim Min Jae'nin piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü
17:06 TFF'ye isyan eden Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açılmasını talep etti
17:00 Son Dakika: TFF'yi topa tutan Beşiktaş, kazandığı derbinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi
16:59 Türkiye'de tarihi an! İlk Togg, Erdoğan ve ailesine takdim edildi
16:54 Servet ödeyecekler! Kim Min-Jae'nin piyasa değerini görenler gözlerine inanamıyor
16:48 Türkiye için tarihi gün! İlk Togg, Erdoğan ailesine teslim edildi
16:43 Yasak Elma'da ayrılıklar! 3 isim birden diziyi bırakıyor
16:36 TİP'te dikkat çeken detay! Ünlü yorumcu Önder Özen'in, Erkan Baş'ın yanında objektiflere yansıması futbolseverleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 17:58:08. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement