Tarihi Kurşunlu Camisi Meydanı etkinliklerle şenlenecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının son haftasında Tarihi Kurşunlu Camisi Meydanında vatandaşları renkli etkinliklerle buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Feqiye Teyran Kültür Sanat Sezonu" kapsamında ramazan ayına özel hazırlanan kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, tarihi yerleşkedeki etkinlikler kapsamında DİSMEK bünyesindeki eğitmen ve kursiyerlerin yaptığı el işi ürünler stantta sergilenip, satışa sunulacak.

1. Mezopotamya Tesbih Festivali ile 25 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde Diyarbakırlı tespih ustalarının el emeği göz nuru tespihleri görücüye çıkacak.

İbrahim Sadri şiirleri ve sohbetleriyle 25 Nisan'da, sevilen ilahileri ile Grup Dergah 26 Nisan'da, Sufi Mehter ve Mesut Kurtiş ile Mehmet Emin Ay 29 Nisan'da meydanda sanatseverlerle buluşacak.