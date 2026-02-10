Tarihi Redif Kışlası Restorasyona Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarihi Redif Kışlası Restorasyona Gidiyor

10.02.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ndeki tarihi yapı, 2029'da tamamlanacak restorasyonla güçlendirilecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan ve halk arasında tarihi "Redif Kışlası" olarak bilinen Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında restorasyon çalışmaları başladı.

İhsaniye Mahallesi'nde üniversiteye ait tarihi yapıya ilişkin restorasyon ihale süreci, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Bina, başlatılacak restorasyon kapsamında özgün mimari dokusu korunarak taşıyıcı ve tamamlayıcı yapı elemanları güçlendirilecek, mevcut malzeme ve detaylar aslına uygun şekilde onarılacak.

Restorasyonun 2029 yılında tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, gazetecilere, binanın Bandırma tarihi için önemli bir yapı olduğunu söyledi.

Boz, binanın restorasyon çalışmaları sonucunda üniversite bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam edeceğini dile getirdi.

Restorasyon çalışmalarının şantiye şefliğini yürüten yüksek mimar Berkay Doğan da binanın, kentin geçmişini ve mimari kültürünü yansıtan önemli bir yapı olduğunu belirterek, restorasyon sürecinde yapının özgünlüğünü koruyarak güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yüklenici firma yetkilisi Veysel Çabas da yapılan ilk incelemelerde binanın iyi durumda olduğunu ifade etti.

Binada statik açıdan herhangi bir sorun bulunmadığını vurgulayan Çabas, "Bağdadi ve ahşap elemanlar aslına uygun şekilde yenilenecek. Çalışmaları, planlanan süre içinde ve öngörülen kalite standartlarında tamamlayacağız." dedi.

Tarihi Redif Kışlası

1901-1925 yılları arasında Redif Kışlası karargahı olarak yapılan bina, 1915-1921 yılları arasında askeri hastane, 1921-1940 yılları arasında 127'nci Piyade Alayı karargahı, 1940-1950 yıllarında da Konak Komutanlığı ve askeri hastane olarak hizmet verdi.

1950-1986 yılları arasında Bandırma Askerlik Şubesi olarak kullanılan yapı, daha sonra Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları bünyesinde eğitim amaçlı kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Redif Kışlası Restorasyona Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 17:23:44. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi Redif Kışlası Restorasyona Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.