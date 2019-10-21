Tarihi taş köprü define avcılarının hedefi oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde Büyük Menderes nehri üzerinde bulunan ve antik dönemde yapıldığı tahmin edilen tarihi taş köprünün ayaklarında define avcıları tarafından kaçak kazı yapıldı.



Çivril, Karayahşiler Mahallesi'nde bulunan ve çevre sakinlerin Ak Köprü ismini verdikleri yaklaşık 50 metre uzunluğundaki tarihi köprünün ayakları define avcılarının hedefi oldu.



Büyük Menderes nehri üzerinde bulunan ve Antik Dönemde Peltai-Apameia yol güzergahına yapılan taş köprünün ayağı defineciler tarafından kazıldı. Selçuklu döneminde yapılan tamirattan sonra 1807 ve 1976 yıllarında da tamir edildiği belirlenen tarihi taş köprünün ayağında kazı yapan defineciler tarihi köprüye büyük zarar verdi.



Karayaşiler Mahallesi tarım arazileri ve Çıtak Mahallesi'ne ulaşımda önemli bir görev üstlenen antik döneme ait taş köprünün ayağında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçak kazı yapıldı. Köprü ayağını kazan, taşları yerinde söken ve taş köprünün ayağında kaçak kazı yapan definecilerin, köprünün ayağını oluşturan taşlara da zarar verdi.



Mahalleli köprü kitabesinde'köprünün sağında ve solunda altın var' ifadesini yanlış yorumlandığını ve definecilerin köprünün etrafını kazdığını iddia etti.



50 metre uzunluğunda olan tarihi taş köprü 4 kemerli ve 2,5 metre genişliğinde. - DENİZLİ