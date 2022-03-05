Tarihi Uzunköprü'de restorasyon sürüyor - Son Dakika
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Tarihi Uzunköprü'de restorasyon sürüyor

05.03.2022 12:56
Tarihi Uzunköprü'de restorasyon sürüyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Edirne'deki tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Edirne'deki tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Uzunköprü'nün inşaatına Osmanlı Sultanı 2'nci Murad'ın emri ile 1437 yılında başlandığı, 1444 yılında ise tamamlandığı belirtilerek, "Tarihi Uzunköprü; 1392 metre uzunluğunda, 5,40 metre genişliğinde, 174 gözlü olarak inşa edildi. Günümüze kadar pek çok defa hasar gören ve onarım geçiren köprü; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün arşivindeki belgelere göre Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere 1907, 1928, 1964, 1967, 1971, 1990, 1993 ve 2002 yıllarında kısmi onarım gördü" denildi.

1907 yılında yaşanan bir taşkında köprünün üç kemerinin yıkıldığı, aynı yıl yıkılan kemerlerin rekonstrüksiyonu yapılarak onarıldığı aktarılarak, "Köprünün taşıyıcı sistemi; 1967-1971 yıllarında araç trafiğini iki şeritli olarak karşılayabilmek amacıyla özgün döşemesinin, beton tabliye ve konsol ilave edilmek suretiyle genişletilmesi ve yoğun ağır taşıt trafiğinden dolayı dinamik etkilere maruz kalması nedeniyle hasar gördü. Bu onarım esnasında köprü korkuluklarının bir bölümü de yenilendi. 1993 yılında, tempan duvarlarında ve kemer içlerinde çimento esaslı harç ile derz uygulaması yapılmış olup, nehir yatağında oluşan oyulmalara yönelik olarak suyun geçtiği ayakların çevresinde beton ile onarımlar yapıldı" denildi. 2013 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi Uzunköprü'ye alternatif olarak yeni betonarme köprünün inşa edildiğine dikkat çekilerek, ağır taşıt trafiği yükünün Uzunköprü üzerinden alındığına vurgu yapıldı. 'RESTORASYON SÜRÜYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 2020 yılında Edirne ziyaretinde tarihi Uzunköprü'yü yerinde incelediği hatırlatılarak, "2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilen köprü, dünyanın günümüze ulaşabilen en uzun taş köprüsüdür. 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan köprüde çalışmalar hızla devam ediyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü, ata yadigarı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlamayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.


Tarihi Uzunköprü'de restorasyon sürüyor
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UNESCO Dünya Kültür Mirası, Uzunköprü, Tragger, Osmanlı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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