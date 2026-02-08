Tarık Yıldız\'dan Çevre Dostu Gübre Projesi

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Tarık Yıldız, peynir altı suyu ve tarımsal atıkları değerlendirerek geliştirdiği projesiyle kimyasal gübre kullanımı ve karbon ayak izini düşürmeyi, tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarık Yıldız, "Peynir Altı Suyu ve Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Kapsüllenmiş Probiyotik ve Biyokömür Destekli Akıllı Gübre Üretimi" adlı projesi kapsamında süt endüstrisinin önemli atıklarından peynir altı suyunu probiyotik üretiminde düşük maliyetli ham madde olarak kullandı.

Yıldız, eczacılık bilgisi sayesinde üretilen probiyotikleri kıvam artırıcı sodyum aljinat ile kapsülleyerek bakterilere kontrollü ve uzun süreli salım özelliği kazandırdı.

Fındık ve ceviz kabuğu gibi tarımsal atıkları oksijensiz ortamda yüksek ısı kullanarak biyokömüre dönüştüren Yıldız, elde edilen biyokömürü kapsüllenmiş probiyotiklerle birleştirerek biyolojik gübre üretti.

Yıldız, çevreye zarar vermediği, düşük maliyetli ve katma değeri yüksek olduğu belirtilen biyolojik gübre projesiyle İzmir Ticaret Borsasınca düzenlenen 10. Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması'nın "Çevre Dostu Tarım" kategorisinde birinci oldu.

Akrabalarının tarım arazilerinde çalışırken gübreleri gözlemledi

Tarık Yıldız, AA muhabirine, projeyi çoğunlukla ithal edilen ve toprak ile suyu kirletebilen kimyasal gübrelerin yerine biyolojik bir alternatif sunmak amacıyla geliştirdiğini söyledi.

Kimyasal gübrelerin yaygın olduğu bir sektörde çevre hassasiyetiyle projesine başladığını anlatan Yıldız, "Kimyasal gübreler çevreye ve suya zarar veriyor. Son yıllarda su kıtlığı çok artmakta. Bu nedenle çevreci bir gübre üretmeye karar verdim. Bu gübrenin su kıtlığına karşı da bir çözüm sunabileceğini düşündüm. Genellikle kimyasal gübreleri dışarıdan alıyoruz. Bu nedenle kendi biyolojik gübremizi üretmek istedim." dedi.

Memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akrabalarının tarım arazilerinde çalışırken gübrelerin yüksek maliyetini ve çevreye verdiği zararları gözlemlediğini belirten Yıldız, eczacılık alanındaki eğitimiyle probiyotiklerin tarımda da kullanılabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Yıldız, ham madde olarak bitkileri çürümeye ve zararlılara karşı koruyan, büyüme hormonu salımını artıran probiyotikleri kullanmaya karar verdiğini anlatarak, düşük maliyetli probiyotikleri de süt endüstrisinde atık olarak kullanılan peynir altı suyundan elde ettiğini söyledi.

Probiyotik içeriğindeki bakterilerin ömrünü kapsülleme yöntemiyle uzattığını, fındık ve ceviz kabuklarını düşük oksijenli ortamda yakarak su tutabilen ve besin materyallerini absorbe edebilen biyokömür elde ettiğini dile getiren Yıldız, kapsüllediği probiyotikleri de biyokömüre entegre ederek gübreyi ürettiğini belirtti.

Kapsül ile biyokömürün entegrasyonunun gübrenin etkinliğini artırdığını vurgulayan Yıldız, "Bizim biyokömürümüzün içerisinde bir şehir kurulmuş gibi. Bakteriler burada yaşıyor. Bu şehirde düzenli olarak ürüyor. Bu sayede gübre de düzenli olarak toprağa salınıyor ve dış çevresel şartlardan korunuyor. Yani bu bir toprağın altındaki bir biyoreaktör gibi çalışıyor." diye konuştu.

Yıldız, İzmir'de tarım ve hayvancılıkla ilgili son gelişmelerin, teknolojilerin görücüye çıktığı 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuar'ında projesini ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulduğunu dile getirerek, fuarda yaptığı görüşmelerde bazı işletmelerin ve yatırımcıların gübresine ilgi gösterdiğini, gübrenin seri üretimini amaçladığını sözlerine ekledi.