Tarım Bakanı'ndan Libya'ya Taziye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad??????? ile beraberindeki heyete Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş Libya halkının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.