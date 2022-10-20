Tarım Bakanlığı Buzağı ve Büyükbaş Hayvan Sayısındaki Hedefini Düşürdü

DİLAN KUTLU

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2023 yılı bütçesi için 133 milyar 682 milyon 205 bin TL ödenek ayrıldı. Ülkedeki buzağı ve büyükbaş hayvan sayısındaki düşüş bakanlığın bütçe hedeflerine de yansıdı. Tarım Bakanlığı, "Çiğ süt ve kırmızı et yem paritesinin sürekli etkili bir şekilde gözleneceği" hedefini de açıkladı.

TBMM'ye sunulan 2023 bütçe kanun teklifinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na 133 milyar 682 milyon 205 bin TL ödenek ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe teklifinde buzağı ve büyükbaş hayvan sayısındaki düşüş de yansıdı.

BUZAĞI SAYISI 2022'DE YÜZDE 4 DEĞİL BİNDE BİR ARTTI

Tarım Bakanlığı'nın bütçe teklifine göre buzağı sayısındaki artışta hedeflenen oran da yakalanamadı. Artış oranı 2021'de eksi yüzde 1,37 olarak bütçe teklifine girdi. 2022'de de yüzde 4 olarak planlanmasına rağmen artış sadece binde bir'de kaldı. Bakanlık buzağı sayısında 2023'de yine binde birlik bir artış tahmini yaptı. 2024'te buzağı sayısında artış öngörmeyen bakanlık 2025'te ise buzağı sayısında yüzde 0,5, yani binde 5 artış olacağını tahmin ediyor.

BÜYÜKBAŞ SAYISINDA DA ARTIŞ HEDEFİ TUTMADI

Büyükbaş hayvan sayısında da Tarım Bakanlığı 2021 hedefini tutturamadığı ortaya çıktı. Bakanlığın büyükbaş hayvan sayısı artış oranı tutmadı ve eksi binde 7 olarak saptığı anlaşıldı. Bakanlık 2022 yılı için yüzde 2 artış öngördü ama bu yıl için gerçekleşme tahminini binde bir olarak revize etti. 2023 için de binde 1'lik artış hedefi bütçeye konuldu.

Küçükbaş hayvan sayısında 2022'de yüzde 10 artış olacağını daha önce tahmin etmiş olan Tarım Bakanlığı'nın bu hedefini de 2022 yılı için yüzde 2 olarak revize etmesi dikkat çekti.

KIRMIZI ET ÜRETİMİNDE DE HEDEF TUTMADI

Kırmızı et üretim miktarında 2022'de yüzde 7 artış hedeflemiş olan Tarım Bakanlığı bütçe teklifi ile 2022 yıl sonunda artış yerine yüzde 4,2 düşüş yönünde gerçekleşme tahmini yaptı.

YUMURTA DA DÜŞTÜ

Yumurta üretim artış oranında da hedeflenen noktaya ulaşılamadı. 2022 yılı için yüzde 2,27'lik artış öngörmüş olan Tarım Bakanlığı, 2022 yıl sonu için artış oranını yüzde 0,5'e (binde beş) çekti.

"ARZ FAZLASI ÇİĞ SÜTÜN SÜT TOZUNA DÖNÜŞTÜREREK İHRAÇ EDİLECEĞİ"

Bakanlık, hedeflerinde et ve çiğ süt üretimine yönelik çalışmaların yürütüleceğini belirtirken, "arz fazlası çiğ sütün süt tozuna dönüştürerek ihraç edileceği, çiğ süt ve kırmızı et yem paritesinin sürekli etkili bir şekilde gözleneceğini" ifade edildi.