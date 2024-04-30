Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı futbolcu Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kartta hakemlerin ne konuştuğu da ortaya çıktı.

30.04.2024 20:17  Güncelleme: 20:29
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın tamamlanmasının ardıdan oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Al-Musrati'nin kırmızı kartında konuşulanlar şöyle;

VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."

Volkan Bayarslan: "Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan: Halbuki gözünün önündeydi kendide gördüydü ama büyükekşi hakemligini bitirir korkusu, var a bıraktı,varda Türk hakem olsa buda es gecilecekti,böyle bir lig izliyoruz. 6 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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