Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor
Ekonomi

Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor

Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor
20.01.2026 10:51
Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %34,24, aylık %1,84 arttı. Veteriner harcamaları en fazla yükseldi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 34,24 arttı, aylık yüzde 1,84 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Tarım-GFE'de, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,44 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 65,48 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,51 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu. - ERZİNCAN

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

11:24
SON DAKİKA: Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
