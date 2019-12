Tarım Orman-İş Genel Başkanı Durmuş:

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, "İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik saldırılar hangi ülkede ve kimler tarafından yapılıyorsa yapılsın asla kabul edilmeyecektir" dedi.



Filipinler Büyükelçiliği önünde toplanan Tarım Orman-İş Sendikası üyeleri, Filipinler'de sendikacılara ve sendikal aktivistlere yönelik yargısız infazları kınadı. Grup adına basın açıklaması yapan Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Birleşmiş Milletler'in 10 Aralık 1948 yılında aldığı kararla ilan ettiği 'Uluslararası İnsan Hakları Günü'nün bir kutlama günü olmadığını, anma günü olduğunu vurguladı. İnsanlığın var olduğu günden bu yana mazlum ve zalimin mücadelesinin devam ettiğini belirten Durmuş, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roe Dutarte'nin şiddet, tehdit ve yargısız infazlarının giderek arttığını söyledi. Bu süreçte Filipinler'de sendikacılara yönelik 43 yargısız infaz gerçekleştirildiğinin altını çizen Durmuş, yüzlerce tutuklamanın olduğunu hatırlattı. Tarım Orman-İş Sendikası'nın da üyesi olduğu İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali'nin (BWI) Filipinler hükümetine yapılması gerekenler adı altında çağrıda bulunduğunu söyleyen Durmuş, "İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik saldırılar hangi ülkede ve kimler tarafından yapılıyorsa yapılsın asla kabul edilmeyecektir. Filipinler'de yargısız infaz sonucu sendikacıların katledilmesini, İnsan Hakları Günü'nden üç gün sonra yaşı büyütülerek Erdal Eren'in idam edilerek katledilmesini, 9 yaşındaki Uğur Kaymaz'a 14 kurşun sıkılarak katledilişini, terör örgütlerince öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın katledilmesini, doğum gününden bir gün önce öğrenci Ceren Özdemir'in hunharca katledişini ve buradan adlarını sayamadığımız yüzlerce insanın katledilmesini nefretle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgüt Sekreteri Hasan Kütük ise Filipinler'de yaşanan zulme dur denilmesi gerektiğini vurguladı. - ANKARA