Tarım ve Gıda İhracatı 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tarım ve Gıda İhracatı 2025'te Artış Gösterdi

02.02.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı 2025'te %0,35 artışla 27,79 milyar dolara ulaştı.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,35 artışla 27,79 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin 2025 Aralık sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,35 artışla 27,79 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 25,47 artışla 22,88 milyar dolar oldu.

Sektör söz konusu dönemde 4,91 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri ise yüzde 9,38 artarak ton başına 1436 dolara yükseldi.

Aralık 2025 ihracatı ise 2024'ün aynı ayına göre yüzde 13,63 artışla 3,01 milyar dolar olurken, aynı dönemde ise ithalat yüzde 54,27 artarak 2,37 milyar dolar olarak kaydedildi.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ürün grupları

Geçen yıl sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 3,87 milyar dolarla yaş meyve ve sebze oldu. Bu grubu 3,59 milyar dolarla şekerli mamuller, 2,27 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 5,71 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken, bunu 3,22 milyar dolarla bitkisel yağ, 2,31 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

En çok ihraç edilen ürün rafine ayçiçek yağı oldu

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün rafine ayçiçek yağı oldu. Rafine ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar doları aştı. Onu, 1 milyar dolarla fındık içi, 891,7 milyon dolarla mandalina izledi.

İthalatta ilk sırada 1,77 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 1,25 milyar dolarla ham ayçiçek yağı, 1,19 milyar dolarla sığır ithalatı takip etti.

Irak'a 3,4 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 3,4 milyar dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla Rusya izledi. Rusya'ya ihracat bu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,13, Irak'a yüzde 0,76 artarken, Almanya'ya yüzde 8,38 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke de 3,3 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 2,2 milyar dolarla Brezilya ve 1,9 milyar dolarla Ukrayna takip etti.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Gıda İhracatı 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 00:19:47. #7.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Gıda İhracatı 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.