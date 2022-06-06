Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: "Genelde Tarımda ve Gıdada Net İhracatçı Ülke Durumundayız"

Haber: DİLAN KUTLU- Kamera: FATİH NAZIM EFE

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 7. Olağan Genel Kurulu'nda "Genelde tarımda ve gıdada net ihracatçı ülke durumundayız. Önemli tedarikçi ülkelerden bir tanesiyiz. Un mamulleriyle ilgili yaklaşık 750 milyon dolar civarında, hani söyleniyor 'ithalat da yapıyoruz', evet yapıyoruz. Ne için? Sektörümüzün unu işleyip tekrar satmasını net 750 milyon dolar kazancımız olan bir alan ve burada da bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 7. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılıyor. Halil İbrahim Balcı'nın yeniden aday olduğu genel kurulda, genel kurulda gelir-gider bilançosu okundu ve oylanarak kabul edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Başkanı Ahmet Güldal ve AKP'li vekillerın katıldığı genel kurulda, meslekte 25 yılını tamamlayan fırıncılara plaket verildi.

BALCI: "KIRMADAN DÖKMEDEN HEDEFE ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Hail İbrahim Balcı, genel kurulda şunları söyledi:

"Esnafımız para kazanmazsa hijyen ve sağlıklı ortamda ekmek üretmemiz mümkün olmayacak, dolayısıyla kaliteli ekmek üretmemiz mümkün olmayacaktır. Fırıncı esnafımızın ayakta kalabilmesi için mutlaka ve mutlaka kazanması gerekmektedir. Çünkü esnafımızın 2-3 aylık zarar etmesi demek 6 ay para kazandığında o zararı karşılaması mümkün olmamaktadır."

Bakanlara ve bürokratlara teşekkür eden Balcı, şöyle devam etti:

"3,5 ay gibi kısa bir sürede göreve gelen Tarım Bakanımızın ismi açıklandığında çok mutlu olduk. Allah razı olsun bakanımız ümitlerimizi boşa çıkarmadı. 5 gün öncesine kadar mayıs ayında destekleme son bulacağı açıklamasından sonra çok sıkıntılıydım ve yüzüm gülmüyordu. Haziran ayında da desteklemeye devam edilecek olması esnafımıza, vatandaşlarımıza nefes aldıracak. İnşallah bu desteklemeyle kırmadan dökmeden hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."

PAKDİL: "DİJİTALLEŞMEYİ ÖNEMSİYORUZ"

Genel kurula, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ise şu açıklamaları yaptı:

"Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Sizinle sıkı ilişki içerisinde olduk hep. Ekmek noktasında geldiğimiz durum itibariyle israfımız azaldı ama bunun daha da azalması lazım. Bunun için hem sizlere hem bizlere düşen hususlar var. Bir süreç yaşadık, bir süre evlerimizde kapalı kaldık. Bu süreç içerisinde Allah sizlerden razı olsun kapılarımıza kadar ekmek getirdiniz.

Tekrarladığımız bir protokolümüz var imzalandı. İnşallah bu konuda daha sağlıklı ekmek ve temiz iş yerleri olarak devam edeceğiz. Bakanlık olarak yaptığımız faaliyetleri gözden geçiriyoruz. İnşallah daha iyi hizmeti nasıl çabalarız bunun çalışması içindeyiz. Bunların ipuçlarını da kısa süre içerisinde görmeye başlayacaksınız. Dijital teknoloji öncelediğimiz ilerden bir tanesi bunu sağlayacak. Biz istiyoruz ki bizim çalışanlarımız daha az mesai yapsınlar ofiste daha çok sahada olsunlar, sizinle birlikte olsunlar. Çiftçimizle ücretimizle… dijitalleşmeyi de bu açıdan da önemsiyoruz.

"SERBEST PİYASADA TEŞEKKÜL EDEN FİYAT ÇİFTÇİMİZİN MALİYETİNİN DE ALTINDAYSA ARADAKİ FARK ÇİFTÇİMİZE ÖDENECEK"

Üretimi planlarken stratejik ürün diye ifade ettiğimiz yağ, un, şeker; et, süt, yumurta. Kendi imkanlarımızda kendi arazimizde bunları öncelik olarak üreteceğiz.

Destekleme noktasında çalışmalarımız var. Desteklerin sadeleştirilmesi gibi bir gayet içerisinde olacağız. Üreticimizin, çiftçimizin üretimini garanti altına almak asla zarar etmemesini sağlamak. Fark ödemesini arttırarak çiftçimizin maliyeti neyse onun üzerine kar miktarını koyarak ona göre bir fiyatlanma yapacağız. Eğer serbest piyasada teşekkül eden fiyat çiftçimizin maliyetinin de altındaysa aradaki fark çiftçimize ödenecek. Bunun da ipuçlarını görmeye başladınız. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın hububat fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklama bunun düzenli işaretiydi.

"TARIM VE GIDADA NET İHRACATÇI ÜLKE DURUMUNDAYIZ"

Genelde tarımda ve gıdada net ihracatçı ülke durumundayız. Önemli tedarikçi ülkelerden bir tanesiyiz. Un mamulleriyle ilgili yaklaşık 750 milyon dolar civarında hani söyleniyor 'ithalatta yapıyoruz' evet yapıyoruz. Ne için? Sektörümüzün unu işleyip tekrar satmasını net 750 milyon dolar kazancımız olan bir alan ve burada da bir sıkıntı yok. İnşallah bu sene öngördüğümüz, birinci tahminde bulunduğumuz hububat, buğday üretimimiz 19 buçuk milyon ton, bu geçen seneye göre yüzde 10.5 bir ilave artış. Tabi yağışımız geçen seneye göre daha yüksek ama uzun yıllar ortalaması dikkate alındığında maalesef orada da bir miktar eksiğimiz var işte bunu telafi edecek, üretimi sürdürecek bir garantinin olması için yapılan bir başka faaliyet alanı nedir? Tarım alanlarımızın korunması ve sulanması."