Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

7 saat önce

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti, System.String[]

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Başkan Akgün ziyaretinde Bakan Pakdemirli'ye ilçe halkının taleplerini ve sıkıntılarını iletti.

Pakdemirli'nin sorunların giderilmesi için talimat verdiğini belirten Akgün, ilgisinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Bekir Pakdemirli, Zeynep Akgün, Mihalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti
CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri Prof.Dr. Oğuz Karabay: Koronavirüsten korunmak için en etkili yol kolonya

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]