Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor - Son Dakika
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Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor

11.08.2022 14:30

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan klip Ayının baygın haldeki fotoğrafları Ayının tedavi edilirken çekilmiş fotoğrafları DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan klip

Ayının baygın haldeki fotoğrafları

Ayının tedavi edilirken çekilmiş fotoğrafları

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda da, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli "kızımıza" bir isim verelim, adıyla yaşasın" ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
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Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi
Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor - Son Dakika
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