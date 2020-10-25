Tarım ve Orman Müdürü Önder'den inceleme - Son Dakika

Bartın Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, merkeze bağlı köylerde üretim yapan çiftçilerin arazi ve işletmelerinde incelemelerde bulundu.

Önder, yaptığı açıklamada, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olduklarını belirtti.

Teknik ekiplerin çiftçilerin birim alandan en üst seviyede verim ve gelir elde etmeleri için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Mısırda yeni bir çeşidin ilimiz şartlarında denemesini tamamladık. Önümüzdeki yıl için çilek tarlalarını hazırlamaya başladık. Genç çiftçilerimizi mantar işletmelerinde olduğu gibi sürekli ziyaret ederek üretim safhalarını takip ediyoruz. Amacımız üretmeye devam etmek."