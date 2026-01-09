Tarkan'ın Bağış İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
Tarkan'ın Bağış İddiaları Yalanlandı

09.01.2026 11:53
Tarkan'ın Sivas'ta 946 milyonluk bağış yaptığı iddiaları resmi olarak yalanlandı.

Sosyal medyada yer alan ve bazı medya kuruluşlarının servis ettiği, ünlü sanatçı Tarkan'ın Sivas'ta 946 milyonluk eğitim bağışında bulunduğu iddiaları resmi makamlarca yalanlandı.

Son günlerde özellikle sosyal medyada, ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun Sivas'ta; okul, kütüphane ve spor tesisi yapılmak üzere 22 milyon dolar bağışladığı iddiaları yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı ve binlerce kişi tarafından beğenildi. İddialar bazı basın kuruluşları tarafından haberleştirilerek Tarkan'a övgüler yağdırıldı. Tarkan tarafından konu yalanlanmayınca geniş bir kesim iddialara inandı. Yalanlama ise resmi makamlardan geldi.

Yalanlama resmi makamlardan geldi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında ülkemizde tanınmış sanatçılarından birinin ilimiz içerisinde; okul, spor salonu, kütüphane alt yapılarında kullanılmak üzere bağış yaptığına dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu edilen bağışlarla ilgili olarak resmi kurumlarımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır." denildi.

Sivaslılar üzüldü

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sivaslılar, yardım haberini duyduklarında sevindiklerini ama doğru olmadığını öğrendiklerinde ise üzüldüklerini dile getirip, "Keşke doğru olsaydı. Tarkan'ı severiz, önce sevindik sonra üzüldük" dediler. - SİVAS

Kaynak: İHA

