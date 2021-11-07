Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş (2) - Son Dakika

Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş (2)
07.11.2021 19:19
FINDIK TARLASINDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUKocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde fındık tarlasında bıçaklanarak öldürülen kişinin Ali Kemal Bayır (44) ait olduğu tespit edildi.
FINDIK TARLASINDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde fındık tarlasında bıçaklanarak öldürülen kişinin Ali Kemal Bayır (44) ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada Ali Kemal Bayır'ın kalbine ve boğazına 10 bıçak darbesi alması sonucu öldürüldüğü ve daha sonra çalılıklar arasına atıldığı öğrenildi.Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada Ali Kemal Bayır'ın dün gece beraber maç izlediği iddia edilen teyzesinin oğlu Ö.B (35) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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