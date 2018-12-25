Tarlalardaki Sulama Borularını Çalan 5 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
KARAMAN'da tarlalardaki sulama boruları çalan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
KARAMAN'da tarlalardaki sulama boruları çalan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, köylerdeki tarlalardan sulama borularının çalındığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Kisecik
, Kızık
ve Kılbasan
köyleri yakınlarında araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin tarlada sulama borularını söküp, araçlarına yükledikleri ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Karaman
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:35 Kaynak: DHA
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