Tarlasında ölü bulundu - Son Dakika

Tarlasında ölü bulundu

BARTIN'ın Ahmetpaşa köyünde Ayhan Özkan'ın (54), evine yaklaşık 150 metre uzaklıkta yer alan tarlasında cansız bedeni bulundu.

BARTIN'ın Ahmetpaşa köyünde Ayhan Özkan'ın (54), evine yaklaşık 150 metre uzaklıkta yer alan tarlasında cansız bedeni bulundu.

Ahmetpaşa köyünde, evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tarlasına çalışmaya giden Ayhan Özkan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine harekete geçip, çevrede arama yapan ekipler, Özkan'ı tarlanın kenarında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayhan Özkan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Ayhan Özkan, Ahmetpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:26 Kaynak: DHA

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