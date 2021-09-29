Tarsus Belediyesi ilçeye karavan parkı kazandırıyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, karavanlarıyla ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin barınabilmesi için karavan parkı yapımına başladı.
Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, karavan parkı için hazırlanan alanda incelemelerde bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla insanların karavan turizmine ilgisinin arttığını ifade eden Bozdoğan, ilk etapta tam teşekküllü 30 karavanlık bir park yapacaklarını belirtti.
Bozdoğan, karavan parkında elektrik, su ve barınmanın ücretsiz olarak sağlanacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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