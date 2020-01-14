Tarsus Devlet Hastanesinde patlama: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus Devlet Hastanesinde patlama: 5 yaralı - Son Dakika

Tarsus Devlet Hastanesinde patlama: 5 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesinde patlama: 5 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımının yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Olay yerine ulaşan polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alanı güvenlik kordonunu aldı.


Yaralanan Hakkı Gökbük, Ömer Yıldırım, Bülent Çamlı ve Mehmet Sümer hastanede tedavi altına alındı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
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