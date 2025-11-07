4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamındaki Haluk Levent konserinde bıçakla kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent'in konserinde iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?