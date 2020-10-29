Tarsus İdman Yurdu'nda galibiyet sevinci - Son Dakika

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda, Mamak FK'yi 4-0 yenmenin mutluluğunu yaşanıyor.

Basın sözcüsü Hakan Canan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok iyi hazırlandıklarını ve maça kazanma hırsıyla sahaya çıktıklarını belirtti.

Aldıkları skordan memnun olduklarını ifade eden Can, "Bu galibiyetle takımımızın öz güveni de arttı. Etkili ve güzel bir oyunla sahadan 4-0'lık farklı bir skorla ayrıldık. Üç puanı aldık. İnanıyoruz ki bundan sonraki maçlarımızda daha iyi olacağız, daha güzel sonuçlar elde edeceğiz." şeklinde konuştu.