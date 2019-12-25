Tarsus'ta 2 ayrı olayda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 2 ayrı olayda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tarsus'ta 2 ayrı olayda 2 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda, üzerinde uyuşturucu çıkan kişiyle beşikten düşen bir bebek hayatını kaybetti.

Tarsus'ta 2 ayrı olayda 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda, üzerinde uyuşturucu çıkan kişiyle beşikten düşen bir bebek hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Mersin'den Tarsus'taki arkadaşlarının yanına gelen V.A. (35) adlı kişi sabaha kadar gezdi. Saat 05.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde fenalaşan V.A. arkadaşları tarafından Tarsus Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen V.A. kurtarılamadı. V.A. üzerinde metamfetamin türevi sentetik uyuşturucu olarak bilinen ateş-buz adlı madde çıktı.


1 aylık bebek düşme sonucu hayatını kaybetti


Öte yandan başka bir olayda ise Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ailenin bir ay önce dünyaya gelen bebekleri beşikte yatarken düştü. Düşme esnasında bebek ağır şekilde yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN

Barbaros Mahallesi, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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