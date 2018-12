Tarsus'ta Atatürk Gösteri Merkezi Açıldı

Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Gösteri Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Belediye tarafından Kırklarsırtı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Gösteri Merkezi, çok sayıda kişinin katılımıyla açıldı.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yaptığı konuşmada, Tarsus'un kurtuluş gününde güzel bir eser daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Projelerinin ne ilk ne de son olduğunu vurgulayan Can, şunları kaydetti:



"Bizim Tarsus sevgimizin de çalışıp üretme azmimizin de bir sonu yok. Bu yüzden rakiplerimiz bizim bir icraatımıza bakıp şaşırırken biz çoktan bir sonrakini gerçekleştirmeye başlamış oluyoruz. Bu yüzdendir ki onların ufukları, bizim icraatlarımıza yetişemiyor. 15 bin kişilik Atatürk gösteri merkezi kuşkusuz Tarsus'a çok yakışacak. Tarsus'un kültüre etkinliklerde Adana ve Mersin'e bağımlı kalmasının önüne geçecek. Bildiğiniz üzere bizler ne yaptıysak, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve arzularına göre yaptık. Her daim sizlere kulak verdik, istişarede bulunduk. Bu ilkemiz doğrultusunda bu dev tesisin ismini ne koyalım diye de sizlere sorduk. Yapılan oylamadan çıkan sonuç, bizleri hiç ama hiç şaşırtmadı. Çünkü herkesi bilir Tarsus halkının bağımsızlık sevdasını. Herkes bilir Tarsuslunun vatan severliğini. Cümle alem bilir benim hemşehrilerimin kalbinde yanan Atatürk aşkını."



Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı. Açılışta, Ali Kınık ve Hadise de birer konser verdi.

