Tarsus'ta Balık Pazarı Projesi Hayata Geçiyor
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyenin Balık Pazarı projesinde sona doğru gelindi.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde belediyenin Balık Pazarı projesinde sona doğru gelindi.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, projenin, Şehitlertepesi Mahallesi Çamlıyayla
yolu üzerinde hayata geçeceğini belirterek, "Bildiğiniz gibi Balık Pazarı projesi 2014 seçim kitapçığımızdaki projelerimizden biriydi. Balık pazarları kentlerin en işlek mekanlarındandır. Pazarın yeri konusundaki çalışmalarımızı tamamladık. Projemiz 1337 metrekare alan üzerine konuşlanacak ve toplamda 12 iş yeri yer alacak. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın çok ciddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz balık pazarı projemiz Tarsusumuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Başkan Can, Balık Pazarının ihalesinin bu ayın içerinde yapılacağını, Şubat ayında da temelinin atılacağını kaydetti. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:17 Kaynak: İHA
Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı
Hamsi Gürcistan'a Kaçtı, Fiyatı 20 Liraya Yükseldi
Bakan Akar'dan, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir
Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu