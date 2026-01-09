Tarsus'ta Gazetecilere Vefa - Son Dakika
Tarsus'ta Gazetecilere Vefa

09.01.2026 13:17
Başkan Boltaç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Boltaç, bir restoranda düzenlenen programda, gazetecilerin halkın doğru bilgiye zamanında ve tarafsız şekilde ulaşmasında önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının verdiği emeklerin farkında olduklarına dikkati çeken Boltaç, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bu emek ve sorumluluğu bir kez daha hatırlamak için önemli bir vesiledir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi adına gösterdiğiniz özveri, kent demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biridir." diye konuştu.

Boltaç, daha sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
