Tarsus'ta İncir Şenliği coşkusu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi işbirliğinde Tarsus Ziraat Odası'nın desteğiyle Tarsus'ta ilk kez İncir Şenliği düzenlendi.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi işbirliğinde Tarsus Ziraat Odası'nın desteğiyle Tarsus'ta ilk kez İncir Şenliği düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üreticilere incir fidesi dağıtacaklarını, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Tarsus'a özgü Dörtler Karası incirinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla ilk kez düzenlenen İncir Şenliği, eski Ankara Yolu üzerinde kurulan şenlik alanında gerçekleştirildi. 18 mahalle ile birlikte düzenlenen ve Tarsusluların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in yanı sıra Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Akdeniz Ziraat Odası Başkan Vekili Turgut Demir, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı ve MERTİD Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol, meclis üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.



Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ile başlayan şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen 'Köy Seyirlik' oyunu vatandaşlardan büyük beğeni topladı. 'En İyi İncir' yarışmasının düzenlendiği etkinlikte, yarışmanın birincisi olan Damlama Mahallesinden üretici Celil Köse'ye ödülünü Başkan Seçer verdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da bir konser verdi. Şenliğe, Kadelli, Taşobası, Gürlü, Eskişehir, Kurbanlı, Sağlıklı, Aladağ, Yanıkkışla, Koçömerli, Damlama, Çokak, Çavuşlu, Karakütük, Çiftlik, Alibeyli, Kızılçıkur, Hacıhamzalı ve Kırıt mahallelerinden vatandaşlar adeta akın etti. Başkan Seçer, Tarsus İncir Şenliğinde katılımcı mahallelerin kurduğu stantları gezerek, üreticilerle selamlaşırken, üreticilerin ikramlarını da geri çevirmedi.



"Tarsuslular, üreticiler, köylüler hep bir aradayız"



Şenlikte konuşan Başkan Seçer, özellikle hem incir hem de üzüm üretiminde yıllardır iddia sahibi olan bölgede gerçekleştirilen etkinliğe önemli bir katılım olduğunu söyledi. Seçer, kendisinin de toprağın içinden geldiğini vurgulayarak, "Biz de çapadan, sulamadan, gübrelemeden, hasattan, çiftçinin dolu yağdı diye, ürünü para etmedi diye üzüntülerini yaşayan bir aileden geliyoruz. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Bu etkinlik cuk diye oturdu. Tarsuslular, üreticiler, köylüler hep bir aradayız. Dağdan denize kadar Toroslar'ın eteklerinde, ovasında elleri nasırlı, eli öpülesi kadınlarımızın önemli üretimler yaptığı, bir dönümlük topraktan çocuğunun rızkını çıkardığı, sadece Türkiye'ye değil, Orta Doğu'ya ve dünyaya bu üretimleri satan, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan üreticilerin, çiftçilerin olduğu bir bölge" dedi.



"İncir fidesi dağıtacağız"



Çiftçinin, üreticinin halinden anladıklarını ifade eden Seçer, tarımsal hizmetler konusunda üreticinin yüzünü güldürecek önemli projelerinin olduğunu belirtti. Seçer, "Üreticilerimize ayni, nakdi ve teknik yardımlarımız devam edecek. Bugüne kadar incir fidesi yardımı yapılmamış. Ben daire başkanı arkadaşımıza bu konuda talimat verdim. Üzerine çalışmalar yapılıyor. İncir fidesi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Toroslar'ın eteklerindeki kadınlarımıza yönelik projelerimiz önemli. Derdimiz, tasamız sizlersiniz. Kadınımız, çocuklarımız, fakirimiz, engellimiz her hizmetimiz sizler için. Gecemizi gündüzümüze katarak alnımızdan akan terin son damlasına kadar çalışmalarımız devam edecek. Bize güvenin, bize inanın. Biz sizin için çalışıyoruz" diye konuştu.



"Şıra fabrikası için birlik şart"



Başkan Seçer, Tarsus özelinde aldıkları bazı kararlar ve tedbirlerden de söz ederek, "Buraya bir organize sanayi bölgesi şart. Sanayi olmazsa tarım da değerini bulamaz. Benden şıra fabrikası isteniyor. Devletin daha önceden şıra fabrikası vardı ve özelleştirildi. Üzümün para etmediği yıllarda şıra fabrikasında değerlendirerek, hakkıyla bir fiyatta bunları satıyorlardı. Şimdi özelleştirilince bu imkan ortadan kalktı. Üretici o firmanın insafına kalmış oldu. Bunu ortadan kaldırmak için tek başına ben yeterli değilim ama Tarsus Belediyesi, Ziraat Odası gibi kuruluşlarla hepimiz, aklın yolu bir deyip, ferasetle bu işi yaparsak, akıllı insanların projeleriyle sizleri bir araya getirirsek, bu işi daha kolay hallederiz" ifadelerini kullandı.



"Üreticiler kooperatiflerde birleşmeli"



Tarsus'ta Dedeler Mahallesi civarında inşa edilen zeytin ve yaprak salamura tesisinin kadın kooperatifi olarak değerlendirileceğini söyleyen Seçer, "Belediyenin desteklediği, faal olarak işleyen, belediyenin ortak olduğu ve üye olarak kadınların yoğunlukta olduğu, bilfiil kadınların çalıştığı bir kadın kooperatifi haline getiriyoruz. Bir ay sonra zeytin sezonu başlayacak. Sonra da bu kooperatifleşme işlemlerini yapmaya başlayacağız. Kooperatifleşme önemli. Tarımsal ürünlerinin daha yüksek katma değerli pazarlanmasını isteyen üreticiler mutlaka bir araya gelmeli. Biz buna belediyeler olarak her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.



Büyükşehir'den Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne destek



Tarsus'un ekonomik geleceği anlamında önemli bir yere sahip olacak olan ve çalışmaları devam eden Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesine Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceklerini söyleyen Seçer, önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçer, tamamlanacak sanayi bölgeleri ile istihdam kapılarının açılacağını vurgulayarak, "Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi önemli bir çalışma. Tarım, bir ülke için önemlidir ama her şey değildir. Bir ülkenin kalkınması için mutlaka sanayinin olması lazım. Biz burada bir an önce Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete girmesi için hem Tarsus Belediyesi hem Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 15 milyon TL'lik oradan belediyelerimize arsa tedarik edeceğiz. Ayrıca bölge dışından buraya yatırım yapmak isteyen işadamlarını da buraya çekmek için yoğun bir kulis çalışması içerisindeyiz. Kısa süre sonra burada Organize Sanayi Bölgesini faaliyete sokarsak binlerce gencimize istihdam kapısı sağlayacağız. Biz bunun için kolları sıvadık" dedi.



Üniversite öğrencilerine yaptıkları eğitim yardımlarından, üniversiteye hazırlanan öğrencilere verecekleri hazırlık kurslarından ve vatandaşları ilgilendiren Halkkart uygulamasından da bahseden Seçer, "Bize düşen artık şikayet etmek değil, memleketin sorunlarını çözmek. 31 Mart'ta biz sınavı geçtik. Sizlerin güvenine mazhar olduk. Sizler 'Bunlar iyi, düzgün, asil, çalışkan ve adam gibi adam' deyip bize oy verdiniz. Şimdi artık sıra bizde. Bizler de sizlere layık olmak zorundayız. Çalışacağız ve yapacağız. Yüce Yaradan'dan başka kimseden korkumuz yok. Dikine dikine gideceğiz ve bu memleketi ya düzelteceğiz ya da düzelteceğiz" diye konuştu.



"Çok laf karın doyurmuyor, çalışmamız lazım"



Vatandaşların ortak sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Seçer, var olan işsizlik probleminin tarım ve sanayide oluşturulacak istihdam alanları ile çözülebileceğini kaydetti. Seçer, "Önemli sorunlarla boğuşuyoruz. Her bölgenin kendine göre sorunu var ama ortaklaşan sorunlar var. Herkes çocuğuna iş istiyor. Bu bizim için en büyük yara. Bizim bu bölgede sanayide, tarımda üretimi artırmamız, turizmde potansiyelleri değerlendirmemiz lazım. Çok laf karın doyurmuyor, çalışmamız lazım. Mersin, Tarsus önemli potansiyeller barındırıyor. Önemli olan bu potansiyeli açığa çıkarmak" ifadelerini kullandı.



Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları önemli hizmetleri katılımcılarla paylaşan Başkan Seçer, ulaşım indirimi konusundaki bazı serzenişlere de cevap verdi. Seçer, şunları söyledi:



"65 yaş üzeri emekli vatandaşlarımız kanunen ulaşım araçlarını bedava kullanıyor ama 60-65 yaş aralığını biz zaten 1 TL'ye taşıyoruz. 60 yaş altı emekliler şu güne kadar daha önce yapılan yanlış bir uygulamadan dolayı toplu taşıma araçlarımızı indirimli kullanıyorlardı. Benden önceki yönetim var olan kararı uygulamamış. Yasalar diyor ki, 'Ben sana bu konuda izin vermedim'. Şimdi benim bunu devam ettirmem kanunlar karşısında suçlu bir belediye başkanı konumuna düşürür. Yarın bir denetlemede bana zimmet çıkarırlar diye bayramdan sonraya kadar buna müsaade ettim ama bayramdan sonraki süreçte normal tarife 60 yaş altı vatandaşlarımız için uygulanmak zorunda olacak." - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı?

Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek

Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı?