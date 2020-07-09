Tarsus'ta Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma ile Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi ile Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, açılışta yaptığı konuşmada kadınlara rehberlik desteği sağlayacak, içerisinde atölye çalışmaları ile çocuk oyun alanlarının olduğu Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi ile gençlerin kariyer ve kişisel gelişimlerini sağlayacak olan Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bozdoğan, ilçede her hizmeti toplum için yaptıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından merkezlerin açılışı gerçekleştirildi.