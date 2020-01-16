Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika

Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2)

6 saat önce

CANSIZ BEDENİNİ KUZENİ BULMUŞMersin'in Tarsus ilçesinde kendisi gibi bekçi olan arkadaşı Oktay Avcı ile kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra bulunan Ömer Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2), System.String[]

CANSIZ BEDENİNİ KUZENİ BULMUŞ

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisi gibi bekçi olan arkadaşı Oktay Avcı ile kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra bulunan Ömer Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özer'in cesedini, kuzeni Hüseyin Özer'in bulduğu ortaya çıktı. Traktörle ilerlerken cesede rastladıklarını anlatan Özer, "Traktörle ilerlerken yanına 10-15 metre yaklaştığımda kollarından tutup kıyıya çıkarttım. Baktım ki amcamın oğlu. O anda telefon çekmiyordu, bağırmaya başladık. Çevredekiler yanımıza geldi. Görür görmez yüzü ve montundan tanıdım" dedi.


Adli Tıp Kurumu, Ömer Özer, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini elinden bıçaklayan 4 çocuk babası, temizlik maddesi içerek hayatına son verdi
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:18 AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
20:18 Fildişi Sahili'nde 3 binden fazla mahkuma af - Son Dakika
20:16 Ağrı'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika
20:15 Antalyaspor sahasında Göztepe'yi mağlup etti - Son Dakika
20:15 Ağrı'da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]