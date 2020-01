Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika

CANSIZ BEDENİNİ KUZENİ BULMUŞ

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisi gibi bekçi olan arkadaşı Oktay Avcı ile kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra bulunan Ömer Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özer'in cesedini, kuzeni Hüseyin Özer'in bulduğu ortaya çıktı. Traktörle ilerlerken cesede rastladıklarını anlatan Özer, "Traktörle ilerlerken yanına 10-15 metre yaklaştığımda kollarından tutup kıyıya çıkarttım. Baktım ki amcamın oğlu. O anda telefon çekmiyordu, bağırmaya başladık. Çevredekiler yanımıza geldi. Görür görmez yüzü ve montundan tanıdım" dedi.