Tarsus'ta Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde komşularının köpeklerinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Dedeler Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Hasan Nuh Gül komşu evin bahçesinde köpekleri sevmek isterken hayvanların saldırısına uğradı. Köpek tarafından ısırılan çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından ailesi ve yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirilen, oradan da ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gül, burada yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tedavisi süren Gül'ün yoğun bakımda olduğu olayla ilgili incelemenin ise devam ettiği bildirildi. - MERSİN