Tarsus'ta Köprüden Düşen Araçta İki Ölü
Tarsus'ta Köprüden Düşen Araçta İki Ölü

04.01.2026 17:22
Mersin Tarsus'ta bir aracın köprüden düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde aracın otoyol köprüsünden düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Adana-Pozantı otoyol istikameti Mersin'in Tarsu ilçesine bağlı Karayayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Mehmet Sünbül, Mehmet Hüseyin Sünbül (30) yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç ile uzman çavuş oğlunu karşılamak üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanına gitmek üzere yola çıktı. Otoyalda Tarsus Karayayla Mahallesine gelindiği sırada hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumundaki baba Hacı Mehnet Sünbül'ün (56) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada gelin Handenur Nur (31) ile sürcü Hacı Hüseyin, Zehra Sünbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı. Tarsus Devlet hastanesine kaldırılan Handenur Sünbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı Tarsus ve Adana Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili iceleme devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

