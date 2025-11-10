Tarsus'ta Otomobil-Minibüs Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Tarsus'ta Otomobil-Minibüs Kazası: 10 Yaralı

Tarsus'ta Otomobil-Minibüs Kazası: 10 Yaralı
10.11.2025 23:22
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Yeni Hal kavşağında T.T. (55) idaresindeki içerisinde 9 yolcu bulunan ve şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs, E.K. yönetimindeki otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü.

10 YARALI VAR

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Tarsus'ta Otomobil-Minibüs Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

