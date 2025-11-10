Tarsus\'ta Otomobil-Minibüs Kazası: 10 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Yeni Hal kavşağında T.T. (55) idaresindeki içerisinde 9 yolcu bulunan ve şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs, E.K. yönetimindeki otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü.

10 YARALI VAR

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.